Lucas brilha, Ibra marca 2 e PSG avança na Copa da França

Com show da dupla Lucas e Ibrahimovic, o Paris Saint-Germain aplicou 3 a 0 no Lyon e avançou às quartas de final da Copa da França, nesta quarta-feira. No Parque dos Príncipes, o meia-atacante brasileiro participou de dois dos três gols da equipe, enquanto o atacante sueco balançou as redes duas vezes. Adrien Rabiot anotou o terceiro gol.

Apesar da boa vantagem no placar, o PSG teve dificuldades no primeiro tempo e só conseguiu abrir o placar na segunda etapa. Aos 17 minutos, Lucas disparou pela esquerda e Ibrahimovic escorou de peito, na pequena área.

O segundo gol também começou com o brasileiro. Do meio-campo, ele acionou Aurier na direita. De lá, ele cruzou para Ibrahimovic mandar para as redes novamente. Aos 30, saiu o terceiro gol, novamente com participação brasileira. Desta vez, foi Maxwell quem deu assistência para o gol, anotado por Adrien Rabiot, em posição irregular.

Pela mesma fase da Copa da França, o Bordeaux foi eliminado pelo Nantes por 4 a 3, em jogo no qual o brasileiro Malcom marcou seu primeiro gol com a camisa do primeiro. Ele balançou as redes na prorrogação, no que seria o lance da classificação. Mas o Nantes virou com gols de Johan Audel e Alejandro Bedoya nos instantes finais do tempo extra.

Também avançaram às quartas de final o Lorient, que goleou o Sarre-Union por 4 a 0, e o Saint-Etienne, com um triunfo sobre o Troyes por 2 a 1.