Lucas brilha, PSG bate o Ajaccio e vai às quartas da Copa da Liga

O Paris Saint-Germain deu o primeiro passo em busca do segundo título consecutivo da Copa da Liga Francesa nesta quarta-feira. De virada, a equipe estreou com vitória sobre o Ajaccio por 3 a 1, fora de casa, e se classificou para as quartas de final. O brasileiro Lucas seguiu com a boa fase nesta temporada e deu assistência para dois gols.

Apesar do triunfo, quem saiu na frente nesta quarta-feira foi o Ajaccio. Aos 26 minutos, Cavalli bateu pênalti no canto direito de Sirigu e marcou. O empate só sairia no segundo tempo, aos nove minutos, quando Lucas recebeu de Cabaye e deu linda enfiada de bola para Cavani marcar.

O gol fez o PSG crescer e ir para cima. A pressão surtiu efeito aos 34 minutos, momento em que Aurier aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para a rede. Já aos 38, Lucas puxou rápido contra-ataque e rolou para Bahebeck se atirar de carrinho e selar o placar.