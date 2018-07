Lucas Cândido pode ser a novidade do Atlético-MG na última rodada

Lucas Cândido sofreu grave lesão no joelho esquerdo, ainda no início do março, e precisou ser submetido a cirurgia. Só este mês ele voltou a treinar com o elenco e agora poderá ser recompensado pelo técnico interino Diogo Giacomini, ganhando a chance de entrar em campo na última partida do ano.

Nesta quarta-feira, Giacomini testou o time com Lucas Cândido como titular. Outro que entrou na equipe foi o atacante Thiago Ribeiro, substituto de Dátolo, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Rocha volta na lateral direita após cumprir suspensão.

Ainda brigando pelo vice-campeonato contra o Grêmio, o Atlético treinou nesta quarta como: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Lucas Cândido, Rafael Carioca e Giovanni Augusto; Luan, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.