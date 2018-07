Lucas Cândido renova até 2019 com o Atlético-MG e espera chances Ao mesmo tempo em que vai ao mercado em busca de reforços, a diretoria do Atlético Mineiro trabalha para manter a base do elenco que foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Nesta quarta-feira, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF mostra que o clube renovou o contrato do volante Lucas Cândido até o fim de 2019.