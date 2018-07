Lucas Cândido rompe ligamento do joelho e vive novo drama no Atlético-MG

Após somente pouco mais de duas semanas de sua volta ao futebol, o volante Lucas Cândido vive novo drama por lesão no Atlético-MG. Nesta terça-feira, o clube revelou que o jogador de somente 21 anos passará por nova cirurgia no joelho, desta vez o esquerdo, por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior. A operação deverá acontecer na quarta, comandada pelo médico Rodrigo Lasmar.

Lucas Cândido sofreu uma torção no treino da última sexta-feira do Atlético-MG. Passado alguns dias e com a diminuição do inchaço, o jogador foi submetido a exames que confirmaram o que todos no clube temiam: a grave lesão no joelho.

O jovem volante sabe bem o drama de uma contusão no local. Em fevereiro 2014, ele sofreu com um problema bem semelhante, mas no joelho direito. Na ocasião, ele também passou por cirurgia, que o tirou de ação por quase um ano. Lucas Cândido só voltou aos campos no dia 25 de fevereiro deste ano, diante do Atlas, no México.