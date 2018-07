Lucas celebra bom ano no São Paulo após convocação

O meia Lucas ganhou motivo extra para comemorar nesta terça-feira. Após ser um dos destaques no título da Copa São Paulo, subir para o profissional e se firmar entre os titulares, ele foi convocado para a seleção brasileira Sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru.

Satisfeito com a convocação, Lucas celebrou o bom ano no São Paulo. "Com ela, fecho um ano pessoalmente muito bom. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida e agradeço muito a Deus por isso", comentou o armador.

Também convocado para a seleção Sub-20, o volante Casemiro admitiu que esperava disputar o Sul-Americano após ganhar espaço no São Paulo durante o Campeonato Brasileiro. "A gente sempre fica feliz quando é convocado, né? Fiz um bom Campeonato Brasileiro e estava aguardando esta convocação", revelou o jogador, lembrando que Bruno Uvini e Lucas Gaúcho também foram chamados.