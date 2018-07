Lucas celebra início de temporada e exalta 'entrega' do elenco no Fluminense

Depois de encerrar 2016 com uma sequência de 10 partidas sem vitórias, o Fluminense iniciou a temporada 2017 de forma bem diferente. Em quatro partidas oficiais até o momento, foram quatro vitórias, retrospecto que anima os jogadores. Contratado para este ano, Lucas se mostrou empolgado não só com os resultados, mas com o comportamento do elenco.

"Se a gente se entregar, como tem sido durante esse início de ano, o Fluminense tem tudo para brigar por títulos. E é dessa forma que a gente tem que pensar. Não podemos baixar a guarda nunca, temos que insistir sempre, porque a força da nossa equipe está no grupo de jogadores", declarou.

No último domingo, o Fluminense venceu de forma contundente a Portuguesa, por 3 a 0, e chegou a nove pontos na liderança do Grupo C do Campeonato Carioca. A equipe tricolor soube se superar em meio ao temporal que castigou o gramado de Los Larios e levou a melhor com os gols de Gustavo Scarpa, Henrique Dourado e Léo.

"Atribuo esse resultado ao grupo, ao trabalho que vem sendo feito. O Abel (Braga) colocou as ideias dele, o grupo abraçou essas ideias, e vem dando certo, vem dando resultado. O forte do nosso elenco é justamente isso: o grupo de jogadores, que vem se empenhando, se dedicando ao máximo, e os resultados estão surgindo", comentou Lucas.

Depois de três triunfos consecutivos pelo Carioca, o Fluminense volta as atenções novamente para a Copa da Primeira Liga. Nesta quarta-feira, vai visitar o Internacional no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo A do torneio.