Lucas comemora aniversário com seleção e ganha bolo

BASILEIA - Se quiser jogar por muitos anos na seleção brasileira, Lucas vai ter que se acostumar a comemorar seus aniversários com a equipe. Nesta terça, ele completou 21 anos e recebeu um bolo durante o jantar do grupo na Basileia, onde o Brasil faz amistoso contra a Suíça nesta quarta.

Tradicionalmente a Fifa reserva uma data no meio de agosto para jogos entre seleções. No ano passado, por exemplo, o Brasil pegou a Suécia em 15 de agosto. Em 2011, o rival foi a Alemanha, em 10 de agosto. O ano que vem, porém, tem Copa do Mundo em junho e o meia-atacante do PSG espera fazer 22 anos comemorando o título mundial.

Nesta terça, ele foi surpreendido com um bolo durante o jantar no hotel em que a seleção está hospedada, subiu numa cadeira a discursou. "É a segunda vez que passo aniversario com vocês. É um presente fazer parte de um grupo vitorioso e alegre como esse. Todo mundo que joga na Europa sabe que é diferente o clima. Sinto falta disso. Todo mundo sabe meu jeito. Para mim, passar com vocês aqui é o maior presente. Que a gente possa ficar muito tempo junto e jogar numa Copa do Mundo, que é meu maior objetivo", falou o jogador que hoje é reserva da equipe.