Lucas comemora prêmio de melhor do Campeonato Brasileiro

Eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o meia Lucas, que receberá o prêmio na festa de encerramento da competição no dia 3 de dezembro, agradeceu aos companheiros de clube pela conquista e espera ganhar outras eleições ao longo da carreira.

"É uma conquista muito importante para mim, agradeço a todos que me ajudaram. No ano passado eu fiquei em terceiro e agora conquistei. É uma fase muito importante na minha carreira e isso me motiva a buscar cada vez mais", afirmou Lucas ao site oficial do clube - ele disputa seu último Campeonato Brasileiro antes de se apresentar ao Paris Saint-Germain, da França.

A presença de Lucas entre os melhores do Brasileirão mantém uma tradição da equipe na premiação da CBF. Desde 2005, ano de criação do prêmio, o São Paulo é o que tem mais conquistas.

Ao todo são 17 são-paulinos premiados, sendo que três vezes o craque da competição foi da equipe do Morumbi: Rogério Ceni, duas vezes, e Hernanes.

"O São Paulo é um time grande, de tradição e que sempre revela excelentes jogadores, além de um time muito competitivo. Tenho certeza de que essa tradição na premiação continuará nos próximos anos", finalizou Lucas.