Lucas culpa chances perdidas por derrota do São Paulo Não que o São Paulo tenha atuado mal durante todo o jogo. No primeiro tempo, criou algumas boas chances, com Lucas, Piris, Carlinhos e Rivaldo, mas parou em boa atuação de Fernando Prass. Depois de 30 minutos de partida, só deu mais dois chutes a gol, sem perigo. Para Lucas, essa ineficiência permitiu a derrota tricolor para o Vasco, neste domingo, por 2 a 0, no Morumbi.