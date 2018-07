Lucas descarta favoritismo do São Paulo diante da Lusa O São Paulo terminou a fase de classificação do Paulistão na liderança, enquanto a Portuguesa ficou apenas na oitava colocação, tendo conseguido sua vaga de forma dramática na última rodada. Diante desse cenário, seria natural apontar um favoritismo são-paulino no confronto entre os dois times, neste domingo, em Barueri, pelas quartas de final do campeonato. Mas não para o meia Lucas.