Lucas diz que atletas do Tigre foram 'desleais' em final Após o empate sem gols na Bombonera, em Buenos Aires, o meia Lucas afirmou na noite desta quarta-feira que os jogadores do Tigre foram desleais em alguns lances, mas não promete revide na partida de volta, quarta-feira no Morumbi - um empate, por qualquer placar leva a decisão da Copa Sul-Americana para a prorrogação e eventuais pênaltis.