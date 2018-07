Lucas diz que meta é garantir vaga na Copa América

Mano Menezes convocou 28 jogadores nesta quinta-feira e já revelou que a lista para a Copa América, com 22 nomes, sairá desse grupo que enfrentará Holanda e Romênia. Por isso mesmo, Lucas sabe que precisa aproveitar as chances que tiver.

Lucas já foi convocado anteriormente por Mano Menezes. Foi no último amistoso da seleção, quando ele entrou no segundo tempo e ajudou na vitória sobre a Escócia, por 2 a 0, em março, na Inglaterra. "Foi bem ver que não fui avaliado só pelo último jogo, que o Mano acompanhou meu desempenho no Sub-20", disse o jogador de 18 anos, lembrando da sua ótima performance na conquista do Sul-Americano Sub-20, no começo do ano, no Peru.

"Acabou o treino (do São Paulo, na manhã desta quinta-feira) e sai correndo para ver a convocação na internet. Vi meu nome e fiquei muito feliz", contou Lucas. "Agora, é trabalhar para estar no grupo da Copa América. Vou brigar para conseguir meu espaço e ser titular. Quero estar em campo jogando, mostrando meu futebol."