Lucas diz que tem responsabilidade maior no São Paulo

O meia Lucas sabe que não foi apenas o seu salário que aumentou após assinar a renovação do seu vínculo com o São Paulo até dezembro de 2015. A promessa, um dos destaques da conquista do título do Campeonato Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira, ressaltou que precisará suportar a pressão das cobranças no clube.

"Estou feliz, era tudo o que queria. A responsabilidade aumenta com a conquista do Sul-Americano [sub-20] e a confiança que recebi do pessoal. Tenho que provar porque sou o mais caro e preciso provar isso dentro de campo. Tenho que mostrar que valeu o aumento", afirmou em entrevista à TV Globo.

Lucas ganhava cerca de R$ 12 mil reais por mês, muito abaixo do valor recebido pelos jogadores considerados titulares do São Paulo. Agora com o salário equiparado ao dos principais jogadores do elenco, o meia também teve um aumento significativo na sua multa rescisória, que passou a ser de 80 milhões de euros (aproximadamente 181 milhões de reais).

Satisfeito com o novo acordo, Lucas espera levar o São Paulo a faturar títulos em 2011 e obter a classificação para a próxima edição da Libertadores. "Vou mostrar muita garra, determinação, vou fazer de tudo para conseguir títulos e levar o São Paulo a voltar para a Libertadores", disse.

Lucas repetiu esperar que Carpegiani consiga montar um esquema tático que o permita atuar ao lado de Rivaldo, afastado da equipe no momento por conta de uma lesão. "Depende do treinador, dos treinamentos. Seria uma honra e um prazer jogar ao lado de Rivaldo", comentou.

