Lucas e Bernard disputam posto de 12º jogador do time

RIO - O Brasil já teve um atacante das ''pernas tortas'', Garrincha, e agora tem um atacante das ''pernas alegres'', Bernard. Não há comparação entre eles a não ser a vontade de brincar com a bola, de jogar futebol com alegria pelas beiradas do gramado. Aos 20 anos e ainda um novato na seleção, Bernard abriu boa discussão no time de Felipão após sua partida contra o Uruguai. Em Minas Gerais, seu reduto porque joga no Atlético-MG e por isso é preciso dar um bom desconto, Bernard roubou de Lucas a condição de reserva imediato de Hulk, mesmo sendo usado na direita e não pelo lado esquerdo como atua no clube mineiro. O treinador apostou em Lucas desde que reuniu o elenco no Rio para a Copa das Confederações. O atacante do Paris Saint-Germain também sempre teve o nome pedido a cada jogada errada do titular, e sempre entrou.

No Mineirão, contra os uruguaios, mas já muito antes disso, Felipão estava se coçando para mandar a campo o serelepe Bernard. "Estou doidinho para ver jogar o Bernard. Esse menino tem alegria nas pernas", disse Felipão, para logo em seguida testar o garoto em Belo Horizonte. Bastou o torcedor mineiro gritar ''Ole, Ole, Olá, Bernard, Bernard!'' para que o treinador mandasse chamar o atacante. Ele já havia atuado 10 minutos na partida do Brasil contra a Inglaterra, e um pouquinho contra a Itália, mas pelo pouco tempo quase não se fez notar. Contra os uruguaios, foi diferente. Bernard entrou bem e mudou a condição da seleção, que ficou mais rápida e perigosa.

Lucas acompanhou o atacante das ''pernas alegres'' do banco, numa inversão de posição entre ambos até então na Copa das Confederações. E viu o companheiro infernizar no jogo, tudo o que tentou nas duas primeiras partidas do Brasil na competição e nos amistosos contra Inglaterra e França. Bernard não vê rivalidade com Lucas, mas diz que ele pode tanto ser usado pela direita quanto na esquerda. Teoricamente, o jogador do Atlético-MG tem a pior condição de todos no elenco de Felipão, pelo simples fato de ser reserva de Neymar. "O Felipão pode escalar um ou outro dependendo do que ele pensar na partida. Se a seleção precisar do Lucas, ele vai jogar. Se precisar de mim, eu vou jogar. Nós todos estamos prontos e sabemos da nossa importância para o time. Isso é comum no futebol", disse.

O fato é que Bernard aproveitou muito mais que Lucas os minutos que teve em campo até agora. "Essa disputa pode haver com qualquer um dos jogadores da seleção." Quando Felipão se valeu de Lucas, o atacante tentou de todas as formas aproveitar a chance, mas não se destacou como fez Bernard no Mineirão, e diante do mais duro adversário do Brasil na Copa das Confederações. "Tenho 20 anos e sei que preciso amadurecer muito ainda, ainda estou ganhando experiência na seleção. O que posso dizer é que todos os jogadores são importantes para Felipão, e nós nunca podemos pensar que não teremos oportunidades."