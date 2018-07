Lucas é eleito melhor jogador do Liverpool na temporada O volante Lucas recebeu nesta terça-feira um prêmio como reconhecimento pelo trabalho que vem desempenhando no Liverpool. Ele foi eleito o melhor jogador do clube na temporada, em votação realizada no site oficial do time, com 40% dos votos, contra 25% do atacante holandês Dirk Kuyt, segundo colocado.