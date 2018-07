Lucas é liberado de treino, mas reforça o São Paulo

O jogador admitiu o cansaço pela viagem, mas garantiu que isto não atrapalhará seu desempenho. "Eu apenas procuro fazer minha parte dentro de campo, ajudar o meu time sempre me doando ao máximo para contribuir com uma vitória. Sempre que estiver em campo vou dar o meu sangue pelo time".

Lucas participou das goleadas da seleção brasileira diante do Iraque - por 6 a 0, na última quinta - e Japão - 4 a 0, terça-feira -, sempre entrando no segundo tempo. Com isso, o jogador desfalcou o São Paulo nas vitórias por 2 a 0 sobre o Vasco e o Figueirense.

Há pouco mais de uma semana longe do clube, ele admitiu que sentiu saudades dos companheiros. "Estou com saudades dos meus amigos, da rotina de trabalho e de vestir a camisa do São Paulo, de entrar novamente no Morumbi e ver a torcida gritando e apoiando o time", declarou.

Com o retorno, o técnico Ney Franco pode escalar novamente o trio ofensivo que ainda está invicto neste Brasileirão, com Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano. Desta forma, Douglas deverá voltar a ficar como opção no banco de reservas.