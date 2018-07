Lucas é operado e deve voltar ao Botafogo em 3 meses

"Agora vou me concentrar totalmente na minha recuperação, trabalhando diariamente no meu tratamento. Vou me dedicar ao máximo para estar de volta o mais rapidamente possível", disse Lucas, por meio de sua assessoria de imprensa. "Estou triste por não poder estar em campo junto com o time, mas confiante na recuperação. O clube tem profissionais muito capacitados. Estarei sempre na torcida."

Sem Lucas, Gilberto assumiu a condição de titular na lateral direita do Botafogo. O jovem jogador, de 20 anos, está confirmado para o duelo diante do Náutico, neste sábado, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.