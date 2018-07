Lucas e Thiago Neves se juntam à seleção nos EUA

A dupla embarcaria na manhã de segunda depois de ter atuado em jogos de seus clubes no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas o problema acabou adiando o embarque dos dois atletas, que agora deixaram a seleção completa nos Estados Unidos após terem partido do Brasil apenas na noite passada.

Thiago Neves esteve em campo no duelo em que o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, no último domingo, em Presidente Prudente (SP), e se sagrou tetracampeão brasileiro, enquanto Lucas defendeu o São Paulo na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no Olímpico, em Porto Alegre.

Após se apresentarem a Mano Menezes, os dois atletas deverão participar do treino marcado para acontecer às 21 horas (de Brasília) desta terça-feira no Red Bull Arena, que fica em Harrison, cidade do Estado de Nova Jersey. O amistoso desta quarta será realizado no Estádio MetLife e ficará marcado como a milésima partida da história da seleção brasileira.