Lucas encerra jejum e comemora três gols no jogo

No primeiro, arriscou de longe e colocou a bola no canto direito de Saulo. No segundo, aproveitou falha gritante do goleiro, que segurou um cruzamento mas, na queda, soltou a bola nos pés de Lucas. O terceiro também não foi difícil depois de passe de Luis Fabiano.

"Venho treinando bastante esses chutes de longe e tive a felicidade de fazer. Já o outro foi de oportunismo. O goleiro vacilou e eu estava ali para colocar a bola para dentro. Fico feliz, pois também foi a primeira vez que fiz três gols em uma mesma partida pelo São Paulo", ressaltou Lucas.

O jogador só havia feito mais de um gol no mesmo jogo uma vez na carreira profissional, e pela seleção sub-20 do Brasil, no Sul-Americano da categoria. Com os três de hoje, foi a seis no Brasileirão.