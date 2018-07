Lucas espera que São Paulo dispare no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Pronto para a disputa do seu segundo Campeonato Brasileiro, Lucas quer conquistar o seu primeiro título como profissional pelo São Paulo neste ano. Para isso, o jovem meia ressaltou a necessidade da equipe conseguir somar o máximo número de pontos nas primeiras rodadas e também nos jogos em que for mandante.

"Estou um pouco mais experiente do que no ano passado. Já dá para tirar algumas lições. Temos de vencer o máximo de partidas no início, pois no fim as equipes correm atrás. Não podemos perder pontos em casa. Temos de distanciar dos outros neste início de Brasileiro", afirmou, ao site oficial do São Paulo.

Lucas defendeu que o São Paulo esqueça a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil e se concentre apenas no duelo com o Fluminense, domingo, às 18h30, no Estádio de São Januário. "Temos de esquecer o que passou. Não foi bom para a nossa equipe. Mas tem de servir de lição e aprender com os erros. Olhar para frente e lutar pelos campeonatos que nos restam", disse.

Com opinião parecida, o zagueiro Alex Silva lembrou que o São Paulo poderá se concentrar apenas no Brasileirão após ser eliminado pelo Avaí. "Não deu certo na Copa do Brasil. É uma coisa natural. Já que não deu certo, vamos começar com que temos de melhor no Brasileiro. Vamos entrar com tudo já que não temos outra competição. Além disso, nós teremos semanas livres no começo", comentou.

