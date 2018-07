Lucas esquece Coritiba e enfrenta Atlético-MG motivado

Poucas horas depois de chegar dos Estados Unidos, contra a seleção brasileira, Lucas entrou em campo para pegar o Santos, domingo passado. Na quinta, mesmo exausto, fez jogada individual que deu o gol da vitória sobre o Coritiba aos 43 minutos do segundo tempo. Agora ele já pensa na partida deste domingo, diante do Atlético-MG, pela terceira vez seguida no Morumbi.

"O pensamento é no Atlético. Sempre falo que o jogo mais importante é o próximo. Quando estou em campo, minha vontade é sempre a mesma de ajudar o time da melhor maneira possível. Sei que vai ser meu centésimo jogo e isso ajuda a me motivar", comentou Lucas, negando que a preocupação com o jogo de quinta-feira no Couto Pereira, pela Copa do Brasil, possa atrapalhar.

Outra coisa que motiva Lucas é o fato de o Atlético-MG ser um rival especial. "É um adversário de boas recordações sim. O time que fiz meu primeiro gol como profissional e tenho bons números. Espero manter essa escrita e sair vencedor no domingo, que será muito importante para a nossa equipe", disse Lucas, que esteve em campo em quatro jogos contra o time mineiro, exatamente quatro vitórias.

FOCO - Como o técnico Emerson Leão deve usar força máxima, até mesmo o zagueiro Rhodolfo, que tem problemas físicos, deve enfrentar o Atlético-MG. E ele garante que quer estar em campo. "Estou pronto para jogar. Foi muito desgastante (o jogo contra o Coritiba), corremos dobrado após a expulsão. Quem não estiver cansado hoje (sexta-feira) está errado. Se o Leão quiser, estou pronto para ajudar", comentou o defensor que, como todos os titulares, fez apenas trabalho regenerativo nesta sexta-feira.