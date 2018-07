Lucas está com sede de jogar pelo São Paulo

SÃO PAULO - Lucas desfalcou o São Paulo em metade das partidas do Brasileirão, mas não por contusões ou suspensões. Pelo contrário. A culpa de tantas ausências foi sua eficiência, que fez o técnico Mano Menezes convocá-lo sucessivas vezes para a Seleção.

As boas atuações pelo Tricolor transformaram o garoto, já vendido para o PSG, em membro permanente da equipe nacional. Se por um lado Lucas adquiriu mais bagagem e experiência, por outro acabou involuntariamente se transformando em dor de cabeça constante para Ney Franco armar a equipe.

Mas depois de tantas ausências o jogador mais caro da história do futebol brasileiro finalmente está de volta e para não mais sair até janeiro, quando se transfere para o time francês. Não estão mais previstas convocações que coincidam com jogos da equipe. Desta forma Lucas só será desfalque caso se machuque ou seja suspenso, fato que ainda não aconteceu desde o início do Brasileirão.

Para se ter uma ideia da importância do atacante, o aproveitamento do Tricolor com ele em campo é de quase 69%, menor apenas do que o do líder Fluminense (75%). Quando está ausente, o número despenca para parcos 47%. "Apenas procuro fazer minha parte dentro de campo, ajudar o meu time sempre me doando ao máximo para contribuir com uma vitória. Sempre que estiver em campo vou dar o meu sangue pelo Tricolor", afirmou o jogador, que marcou três gols na competição.

Pelo menos nas últimas duas partidas sua falta não foi tão sentida, afinal a equipe conseguiu bater Vasco e Figueirense, e Douglas, seu substituto nos dois jogos, ainda se destacou e marcou um gol contra os catarinenses. Apesar dos bons resultados, o jogador mostra seu lado fominha e lamenta ter perdido tantas partidas. "Estou com saudades dos meus amigos, da rotina de trabalho e de vestir a camisa do São Paulo, de entrar novamente no Morumbi e ver a torcida gritando e apoiando o time."