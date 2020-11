Lucas Esteves volta a treinar no Palmeiras e Luiz Adriano continua como dúvida

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória sobre o Ceará, por 3 a 0, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A principal novidade no treinamento foi a presença do lateral-esquerdo Lucas Esteves, recuperado de lesão.

O garoto participou de parte das duas atividades e complementou o trabalho com uma movimentação física. É provável que ele seja relacionado para o duelo contra o Fluminense, sábado, às 21h30, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Leia Também Apresentados, Alan Empereur e Kuscevic dizem ter escolhido o Palmeiras pela visibilidade

Já o atacante Luiz Adriano, com uma sobrecarga na coxa esquerda, realizou trabalhos de transição física tanto no campo quanto na parte interna. Com isso, segue como dúvida. Se não puder atuar novamente, Willian continua entre os titulares.

Zé Rafael, substituído com dores na partida com o Ceará, foi avaliado pelos médicos e teve detectada uma entorse no tornozelo direito. Ele já iniciou o tratamento e deve ser mais um desfalque diante do Fluminense. Caso se confirme a baixa do meio-campista, o técnico Abel Ferreira não terá nove titulares para a partida de sábado.

Na lista está Gabriel Menino, que testou positivo para a covid-19, foi cortado da seleção brasileira, e ficará em isolamento por alguns dias. Além dos três citados, as outras ausências são: Weverton, Gustavo Gómez e Viña, convocados para suas respectivas seleções, Luan, diagnosticado com coronavírus, e Felipe Melo e Wesley, lesionados e que só voltam em 2021.

Nesta quinta, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na parte interna, enquanto que os demais jogadores foram a campo para um treinamento dividido em duas partes, com o reforço de seis jovens do sub-20: Pedro, Hugo Quintana, Erick Pluas, Juninho, Marino e Quiñonez - os dois últimos estiveram no banco de reservas pela primeira vez.

No primeiro trabalho da manhã, o grupo realizou um treino técnico de enfrentamentos (um contra um, dois contra um e dois contra dois. Depois, foram divididos em dois campos: em um deles, o auxiliar Vitor Castanheira comandou os meio-campistas e atacantes em uma atividade de infiltração e finalizações. Ao lado, os defensores fizeram um treino específico de posicionamento e linha com os auxiliares Carlos Martinho e Andrey Lopes.

Em grande fase, o Palmeiras conquistou a sétima vitória seguida na temporada. O time alviverde volta a treinar na tarde desta sexta-feira, às 16h, na Academia de Futebol. Será a última atividade antes do confronto contra o Fluminense.