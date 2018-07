Lucas Evangelista aprova estreia no time profissional do São Paulo

SÃO PAULO - Um dos jogadores da base promovidos pelo São Paulo neste ano, o meia-atacante Lucas Evangelista está satisfeito com sua temporada de estreia no time profissional. Para o jogador de 18 anos, o ano de 2013 foi "produtivo".

"Infelizmente não tivemos um ano bom, mas pessoalmente foi produtivo", afirma o jovem atleta, referindo-se à ausência de títulos do São Paulo neste ano - a única conquista aconteceu no torneio amistoso Eusébio Cup, disputado em Portugal.

Evangelista, no entanto, admite que foi surpreendido pelas diferenças entre a base e o time profissional. "No começo, logo quando subi, foi um choque grande. O tratamento da base é diferente, mas com o passar do tempo fui me adaptando ao estilo de jogo", avalia.

Para o jogador, seu melhor momento do ano foi o gol marcado na derrota por 2 a 1 para a Portuguesa, em agosto, durante o Brasileirão. No lance, ele dominou a bola no peito, deu um chapéu no marcador e mandou para as redes.

"O pessoal sempre comenta comigo sobre esse gol. Foi mérito do meu esforço e da confiança do São Paulo em mim. Antes daquele jogo, o Paulo Autuori me passou tranquilidade. Nós conversamos bastante e disse que, no futebol, não tem essa de idade ou nome. Eu tinha que entrar lá e jogar. Consegui fazer o gol e tenho certeza de que em 2014 virão mais", projeta.