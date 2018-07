Lucas Evangelista aprova ida para lateral no São Paulo O técnico Muricy Ramalho surpreendeu ao revelar a escalação do São Paulo para o amistoso de sexta-feira contra o Orlando City, nos Estados Unidos. Meia de origem, Lucas Evangelista foi colocado na lateral esquerda, na vaga deixada por Álvaro Pereira, que está com Uruguai na Copa do Mundo, e que vinha sendo ocupada por Reinaldo, que acabou indo para o banco.