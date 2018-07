Lucas exalta reencontro com interino Milton Cruz no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Lucas está satisfeito com o retorno do interino Milton Cruz ao comando do São Paulo. Cruz, que assumiu o cargo provisório no lugar de Emerson Leão, foi o responsável por lançar o jovem jogador no time principal no Campeonato Brasileiro de 2010.

"O Milton é um cara que conhece o grupo e o clube como ninguém. Todos nós gostamos muito dele. O elenco está com ele, está confiante. Tem tudo para fazer um bom trabalho diante do Cruzeiro", afirma Lucas, após treino de preparação para o jogo contra o time mineiro, no sábado.

O atacante conquistou a torcida a partir do duelo contra o Atlético-PR, no dia 8 de agosto, quando entrou nos minutos finais da partida e pôde mostrar seu potencial. Acabou virando titular três jogos depois.

Para Lucas, o interino representou papel determinante em seu crescimento no clube. "É um grande amigo. Desde que cheguei aqui no time profissional, ele sempre conversou bastante comigo, me apoiando e dando dicas. É um cara muito importante neste meu sucesso no clube", diz.

Satisfeito com a evolução do pupilo, Milton Cruz não poupa elogios ao atleta. "Ele amadureceu bastante, principalmente o posicionamento dele, a vontade de vencer os jogos. A parte física também evoluiu muito, pegou mais massa muscular e está aguentando mais o corpo a corpo. E ele também teve muito empenho dentro de campo", exalta.

O interino já avisou que manterá Lucas atuando pelas pontas, como segundo atacante. "Eu gosto mais do Lucas pelo lado, pois é um jogador mais de velocidade. Ali ele pode render mais. O meio de campo é congestionado, se você driblar um, já vai ter outro na sequência. Pelo meio você fica mais próximo do gol, mas estamos mostrando que pelos lados é melhor para ele", promete.