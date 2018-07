Lucas fala em Palmeiras acomodado após vitória em clássico

O Palmeiras surpreendeu negativamente sua torcida com a postura na derrota de domingo para o Red Bull por 2 a 0, um jogo depois da bela vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo. O fato é que a equipe alviverde acabou se acomodando após a contundente atuação diante do rival e isso atrapalhou na partida seguinte. O lateral-direito Lucas admite a falha e acredita que ela possa servir de exemplo.

"Não deveria ser, mas somos seres humanos e o jeito que foi tratada a nossa vitória contra o São Paulo prejudicou um pouco a gente. Fizemos um primeiro tempo horrível (contra o Red Bull) e muito se justifica pelo fato de termos feito uma partida muito boa contra o São Paulo", analisou o lateral, que pediu maior intensidade ao time nas próximas partidas. "O jogo com o São Paulo tem que ser uma regra. Temos que repetir a atuação em todos os jogos", avisou.

O jogador, mostrando personalidade, destacou que a equipe precisa logo entrar nos eixos para chegar bem no Campeonato Brasileiro. "Não podemos fazer um jogo daquele e não repetir isso. Um time que chega nas finais tem que fazer isso. A gente vê exemplos na Europa de times que não deixam cair o ritmo de jeito nenhum. No Brasileiro vai ter muitos jogos complicados e precisamos ter essa intensidade e entrega", comentou.

Desde o início do Paulista, os jogadores e o técnico Oswaldo de Oliveira batem muito na tecla da importância de levar a sério todos os jogos. Lucas acredita que isso tenha faltado a equipe. "Faltou equilíbrio. Comemoramos muito a vitória, mas os três pontos do São Paulo valem o mesmo que foram disputados contra o Red Bull. Temos que encontrar um equilíbrio para não se abater na derrota e quando vencermos, manter os pés no chão. O Brasileiro vai nos dar condição de enfrentar São Paulo, Atlético-MG e Fluminense em seguida, então, precisamos ter equilíbrio."