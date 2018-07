Lucas Farias mira vaga de Douglas no São Paulo

SÃO PAULO - O lateral-direito Lucas Farias pode ganhar uma oportunidade de ser titular do São Paulo na partida contra o Atlético Paranaense, quinta-feira, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é um dos candidatos a assumir a vaga de Douglas, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Ele espera voltar a ser aproveitado pelo técnico Paulo Autuori, assim como aconteceu na disputa do terceiro lugar da Copa Audi, na Alemanha, contra o Milan.

"Acredito que jogar com grandes jogadores do futebol mundial faz com que prestamos atenção na forma de jogar. Então, procuramos agregar algumas coisas no nosso próprio futebol. Não digo só a viagem, mas esse tempo de amadurecimento no profissional desde o ano passado me fortaleceu bastante", afirmou o camisa 27.

Apesar do desejo de Lucas Farias de enfrentar o Atlético-PR, o jovem, de 18 anos, não é a única opção de Autuori para substituir Douglas. O treinador também pode escolher pela escalação de Lucas Caramelo ou até mesmo pelo lateral-esquerdo argentino Clemente Rodríguez. Outras opções são os volantes Wellington e Rodrigo Caio, que já foram improvisados na lateral direita. Já o zagueiro Paulo Miranda, que desempenhou diversas vezes a função, está contundido.

Até o jogo contra o Atlético-PR, o São Paulo terá mais dois dias de preparação no CT da Barra Funda, que devem servir para Autuori definir o substituto de Douglas. O time está em 19.º lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos somados em 12 jogos.