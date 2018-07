Lucas Fernandes ganha elogios após atuação decisiva pelo São Paulo

O jovem Lucas Fernandes vai cada vez mais conquistando seu espaço no São Paulo. O jogador, de apenas 18 anos, chamou a atenção da comissão técnica na vitoriosa campanha do time na conquista da Copa Libertadores Sub-20 - foi ele o autor do gol do título -, em fevereiro, e desde então tem recebido chances de Edgardo Bauza. A última delas foi no domingo, quando marcou o gol da vitória da equipe sobre o Botafogo, em Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a ser elogiado pelo treinador.

"O Lucas Fernandes é um jogador que não tem teto. Creio que aos poucos ele vai se transformando em um jogador cada dia mais importante para o time. Ele é jovem, e por isso estamos cuidando para colocá-lo aos poucos, mas uma partida como a de hoje reafirma tudo que ele vem fazendo e tudo o que pedimos para ele", opinou o técnico.

Com o foco voltado para as quartas de final da Libertadores, Bauza escalou um time formado apenas por reservas em Volta Redonda, mas, ainda assim, conseguiu a vitória na estreia no Brasileirão. E o treinador destacou que esse resultado terá peso na sequência da competição.

"Três pontos muito bons. Vamos falar bastante disso depois que passarem as rodadas, porque serão importantes na reta final do campeonato. É um time que trabalhamos apenas três dias", avaliou.

Após vencer por 1 a 0 no Morumbi, o São Paulo vai encarar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, no Independência, em busca de uma vaga nas semifinais da Libertadores. Bauza evitou revelar qual escalação pretende utilizar. "Tenho a equipe na cabeça, mas ainda temos três dias. São dois times que vão dar tudo. É uma partida decisiva, vamos nos preparar bem", comentou.