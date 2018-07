Lucas Fernandes quer São Paulo focado em manter sequência invicta no Brasileirão

O meia Lucas Fernandes quer que o São Paulo mantenha o foco para continuar invicto no Campeonato Brasileiro. O time não perde há quatro jogos, sua maior sequência sem derrotas no torneio. Empatou com Ponte Preta e Corinthians, e derrotou Vitória e Sport.

+ Gilberto e Lugano desfalcam elenco do São Paulo para duelo contra Atlético-MG

"Essa invencibilidade tem sido muito importante, infelizmente não com quatro vitórias como gostaríamos e se a gente manter assim, só temos a subir ainda mais no Campeonato Brasileiro", avalia o jogador. "Queremos nos manter invictos com vitória, nos pior dos resultados um empate, para subir na tabela."

O atleta se firmou no meio de campo tricolor há cerca de quatro rodadas, quando Cueva vinha rendendo menos que o esperado no time. Agora, joga ao lado do peruano. "Tenho treinado muito forte para aprimorar minha parte física e técnica, melhorando a cada dia para ajudar o time", afirma.

O técnico Dorival Junior pede concentração e seriedade para o duelo contra os mineiros. "Será um confronto muito difícil e um resultado positivo seria muito importante para a sequência. Precisamos de resultados que confirmem os bons resultados anteriores. Para isso, teremos de trabalhar muito, com concentração e seriedade."

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do torneio.