Lucas França garante pés no chão após brilhar na vaga de Fábio no Cruzeiro

Destaque do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, no último domingo, Lucas França foi alvo de elogios no seu primeiro jogo como titular após a grave lesão sofrida por Fábio. Satisfeito com a boa atuação, o goleiro garante que não vai se deslumbrar com as avaliações positivas e prometeu continuar trabalhando duro para conseguir substituir bem o ídolo cruzeirenses nos oito meses em que ele estiver fora.

"Vou continuar com os pés no chão, sei que tenho muita coisa para melhorar, mas foi um bom jogo e pude ajudar os companheiros a conquistar um bom resultado fora de casa. Ainda não é a glória, vou continuar trabalhando sempre com humildade e Deus vai nos abençoar em cada dia", afirmou.

A vitória sobre o Figueirense tirou o Cruzeiro da zona do rebaixamento do Brasileirão e levou o time aos 23 pontos, em 16º lugar. Agora, no próximo domingo, o time vai fazer um novo confronto direto contra o descenso, dessa vez diante do Santa Cruz, o 19º, com 19 pontos, no Mineirão. E Lucas França espera ver o estádio lotado.

"O apoio da torcida é muito importante para gente. Agora vamos voltar a jogar no Mineirão, nossa casa, e será fundamental o apoio do torcedor que vai lotar o estádio. Conto com a presença do torcedores no domingo de manhã, nos dando força para superar o adversário e subir ainda mais na tabela de classificação", disse.