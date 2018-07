Lucas fratura o tornozelo e será operado no Botafogo

O clube não informou quando o atleta será operado, assim como destacou que o seu "tempo de retorno aos campos é indeterminado". O certo é que o jogador virou uma baixa a longo prazo para o técnico Oswaldo de Oliveira para a continuidade do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, na qual o Botafogo está na terceira fase.

Por causa da fratura sofrida no último domingo, Lucas foi substituído por Gilberto durante o confronto no qual o time botafoguense foi batido pelo Grêmio por 2 a 1 e estacionou nos 13 pontos, caindo da liderança para a terceira posição do Brasileirão.

No mesmo duelo diante dos gremistas, Seedorf levou uma pancada no tornozelo direito e passou a preocupar. Mesmo com dores, o meia permaneceu em campo até o fim do jogo porque Oswaldo já havia promovido três alterações na equipe e não podia mais realizar substituições. Antes disso, o holandês fez um golaço para o Botafogo.