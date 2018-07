Lucas garante estar 100% para voltar ao São Paulo

Desde que ele deixou a concentração chorando por não ter condições de enfrentar a Portuguesa, no primeiro jogo do mata-mata do Paulistão, Lucas desfalcou a equipe em mais quatro jogos além do primeiro confronto contra o Goiás, quando não atuou por suspensão. A equipe claramente sentiu a sua falta.

Lucas garante que vai voltar para levar o São Paulo à semifinal da Copa do Brasil: "Estou me sentido super bem. Estou pegando firme no treino físico para voltar 100%. Todo o nosso time está numa expectativa muito boa. Sabemos da nossa qualidade. Vamos para cima do Avaí para buscar esta vaga na semifinal", ressaltou o meia.

Aos 18 anos, Lucas tem na Copa do Brasil a chance de conquistar o seu primeiro título como profissional. O jogador, que foi o destaque da equipe júnior do São Paulo campeã da Copa São Paulo do ano passado, não vê a hora de levantar uma taça.

"Título é sempre o topo para o jogador. Seria o meu primeiro aqui no profissional do São Paulo. Terá um sabor muito especial. O São Paulo nunca conquistou este torneio. A expectativa é muito boa e todos nós estamos confiantes e acreditando", completou o jogador, que já fez 36 jogos desde que subiu aos profissionais, marcando sete gols.