Lucas Gaúcho comemora boa fase no São Paulo O atacante Lucas Gaúcho é um dos poucos jogadores do São Paulo que tem algo a comemorar na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, a promessa das categorias de base ganhou oportunidades com o técnico Paulo César Carpegiani e marcou dois gols nos últimos dois jogos. Assim, está com a motivação em alta para conquistar seu espaço.