Lucas Gaúcho promete redobrar esforço na equipe do São Paulo

SÃO PAULO - Cortado na quinta-feira da seleção brasileira Sub-20, que se prepara para o Sul-Americano da modalidade, o atacante Lucas Gaúcho minimizou sua frustração e prometeu trabalhar ainda mais no São Paulo neste início de 2011.

"É claro que eu gostaria de seguir com o grupo para a disputa do Sul-Americano, mas não vou abaixar a cabeça. Se não foi possível agora, vou seguir trabalhando muito no São Paulo para conseguir voltar para a seleção no futuro", prometeu o atacante, que ganhou espaço no São Paulo durante as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Embora cortado, Lucas Gaúcho elogiou a seleção Sub-20 e apostou em boa campanha no Sul-Americano. "Vou ficar torcendo para que eles tenham muito sucesso. Tenho certeza que o Brasil tem um grupo forte e vai conseguir alcançar todos os objetivos, como o título e as vagas no Mundial e nas Olimpíada", disse.