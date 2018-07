Lucas Gaúcho quer aproveitar a chance no São Paulo

O atacante Lucas Gaúcho terá sua primeira chance como titular da equipe profissional do São Paulo no domingo, diante do Fluminense, em Barueri, pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogador atuará graças às contusões de Fernandinho, Ricardo Oliveira e Dagoberto e quer aproveitar a chance dada pelo técnico Paulo César Carpegiani.

Para isso, Lucas Gaúcho pretende manter ou até melhorar sua média de gols no ano. Em 24 partidas, ele anotou 19. "Vou procurar manter esta média e até mesmo aumentar. Meu objetivo na carreira é de um gol por jogo. Acredito que seja uma média boa para um atacante. Se eu conseguir isso, acredito que vou continuar bem aqui no São Paulo", declarou.

O São Paulo enfrentará o vice-líder Fluminense, que está a apenas um ponto do líder Corinthians (63 a 62) e precisa da vitória para seguir sonhando com o título. Apesar da rivalidade e dos pedidos da torcida são-paulina para facilitar a vida do time carioca, Lucas Gaúcho não quer nem pensar em "corpo mole".

"Estou muito feliz e motivado com esta chance. É uma oportunidade que eu sempre trabalhei forte para conseguir. Espero agarrar da melhor maneira possível e fazer um bom jogo contra o Fluminense", afirmou Lucas Gaúcho.