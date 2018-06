Lucas indica desejo de deixar PSG e admite chance de atuar na Inglaterra

Pouco aproveitado nesta temporada, o meia-atacante brasileiro Lucas confirmou o desejo de deixar o Paris Saint-Germain na atual janela de transferências e indicou que enxerga com bons olhos a possibilidade de se transferir ao futebol inglês.

Lucas está no PSG desde janeiro de 2013, após o clube francês vencer a concorrência do Manchester United e acertar a sua contratação junto ao São Paulo alguns meses antes.

Naquela oportunidade, foi visto como um grande reforço para o time francês, então comprado por 43 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões, na cotação da época), mas hoje é apenas mais uma peça em um elenco recheado de estrelas.

O Manchester United está entre os clubes agora interessados em contratar o meia-atacante de 25 anos, que já marcou 45 gols em 228 aparições pelo PSG. A última temporada foi a mais produtiva dele pelo time francês, com 18 gols feitos em diferentes competições. Mas o técnico Unai Emery quase não tem o utilizado nesta temporada.

Em entrevista após a vitória do PSG por 1 a 0 sobre o Nantes, fora de casa, pelo Campeonato Francês, Lucas, que não deixou o banco de reservas, admitiu o desejo de mudar de clube. Ele entrou em campo seis vezes nesta temporada pelo time parisiense, nenhuma delas como titular, com um gol marcado.

"Me parece o fim de uma história para mim, infelizmente", disse Lucas, em tom resignado, acrescentando que será "muito difícil" ficar no PSG. "O futebol inglês me agrada muito. É o mais disputado", afirmou o brasileiro, admitindo a possibilidade de ir para algum clube da Inglaterra nas próximas semanas.