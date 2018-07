Lucas Leiva desfalca Liverpool contra o Tottenham

O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, confirmou nesta segunda-feira que o brasileiro Lucas Leiva desfalcará a equipe na partida desta terça, contra o Tottenham, em rodada do Campeonato Inglês. O volante sofreu uma lesão muscular na virilha, durante o jogo passado, disputado no sábado, e não tem previsão de retorno ao time.

Por causa da contusão, Lucas deixou o gramado logo aos 16 minutos de jogo, no clássico contra o Everton, fora de casa. Exames confirmaram a lesão nesta segunda. Mas o treinador não revelou por quanto tempo o brasileiro ficará afastado dos gramados.

"Lucas é provavelmente um daqueles que vão ficar afastado por um pouco mais de tempo. Estamos apenas esperando o resultado de outros exames para fazer uma avaliação", declarou Rodgers.

O brasileiro deve ser a única baixa para esta terça. Seu compatriota Philippe Coutinho e Raheem Sterling e Adam Lallana devem estar em condições de enfrentar o Tottenham. O atacante Daniel Sturridge tem boas chances de começar como titular pela primeira vez desde que voltou de lesão.

Até agora Sturridge disputou apenas três partidas após ficar cinco meses longe dos gramados. Nas três, entrou apenas no segundo tempo. "Ele já está em condições porque está treinando há um bom tempo. Mas ainda vamos ver se ele será titular", desconversou o técnico.