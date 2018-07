Lucas Leiva renova contrato com Liverpool

Lucas tornou-se ídolo da torcida em Anfield com uma série de boas atuações, mas sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por seis meses na temporada passada.

Seu retorno ao time titular no início da nova campanha teve curta duração, pois ele sofreu nova lesão, dessa vez na coxa, que o deixou de fora por mais três meses.

Desde que voltou em dezembro, o brasileiro mostrou lampejos de sua melhor forma, e sua presença no centro do meio-campo do Liverpool coincidiu com uma melhoria significativa nos resultados da equipe.

"É mais um contrato de longo prazo que assinei -- mas foi a mesma sensação de quando cheguei aqui", disse Lucas ao site do clube (www.liverpoolfc.com).

"Estou muito contente de ter a oportunidade de jogar neste clube. É onde eu acho que pertenço e onde eu queria ficar, então estou muito feliz e ansioso para mais alguns anos aqui."

"Foi uma decisão fácil, porque após o longo período da minha carreira que passei aqui, gostaria de dar o melhor de meu tempo a este clube. Não foi uma decisão difícil de tomar e estou realmente ansioso para o que serão, espero, mais alguns anos de muito sucesso", completou.

(Reportagem de Toby Davis, em Londres)