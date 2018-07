Lucas Leiva volta à ativa após afastamento de quase três meses

LONDRES - O influente meio-campo do Liverpool ,Lucas Leiva, deve voltar à ação no fim de semana após quase três meses longe dos campos, por causa de uma lesão na coxa, disse o técnico Brendan Rodgers na quinta-feira.

O atleta brasileiro não joga para o clube da Primeira Liga desde 26 de janeiro, após sofrer a lesão no aquecimento para um jogo contra o Manchester City.

O jogador de 25 anos, que perdeu seis meses da última temporada com uma lesão no joelho, jogou para a equipe sub-21 do clube na semana passada e agora entrará na disputa para o confronto em casa no sábado com o Southampton.

"Lucas Leiva voltará ao time, o que é uma ótima notícia, porque ele tem trabalhado muito, muito duro e participou do jogo dos reservas na semana passada", afirmou Rodgers no site do clube. "Ele está bastante animado com isso, trabalhou sem descanso em sua recuperação. Estamos apenas tentando incitá-lo e garantir que é o momento correto. Mentalmente, ele é um garoto forte.É um grande incremento, porque ele está bem sintonizado com o que tentamos fazer aqui e está louco para ajudar seus companheiros e o grupo. Estou feliz por tê-lo de volta."

A volta de Lucas pode liberar Steven Gerrard para jogar mais no ataque.