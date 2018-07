Lucas Lima admite que pretende deixar o Santos até o fim do ano

O meia Lucas Lima afirmou que deve ficar no Santos apenas até o fim do ano. O jogador de 25 anos rejeitou recentemente as propostas do Porto, de Portugal, do Torino, da Itália, e do futebol chinês, mas afirma que a idade é um fator importante para desejar uma transferência ainda em 2015.

"Nunca se pode dizer ''não'', com a janela ainda. Meu pensamento é no Santos, eu resolvi ficar para chegar à seleção. Consegui isso, graças a Deus. Eu tenho o sonho de jogar na seleção, sim. Se eu ficar mesmo, até o fim do ano eu quero sair, até pela minha idade. Eu tenho 25 anos", disse o jogador do Santos em entrevista ao Sportv.

Convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos no mês de setembro, o jogador realizou o sonho de jogar com a camisa amarela. Em relação à transferência, pretende ir para um dos grandes centros do futebol. "Quero um centro com visibilidade, vamos ver o que acontece no futuro. Não é o meu objetivo principal ir para um centro sem muita divulgação", afirmou.