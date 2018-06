Lucas Lima comemora estreia no Palmeiras e prevê melhora

O meia Lucas Lima saiu contente de campo nesta quinta-feira, após estrear pelo Palmeiras e marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, pelo Campeonato Paulista. O jogador comentou na saída do gramado do Allianz Parque que se sentiu realizado com a atuação e prometeu que vai melhorar o nível das apresentações com o tempo, conforme se ambientar ao elenco.

O jogador marcou o segundo gol do time e deu passe para o terceiro, feito por Keno. "A estreia da equipe foi muito positiva, assim como a minha. Ainda estou me entrosando. Mas fui recebido de braços abertos. Fico feliz pelo caminho da torcida. Minha função será retribuir tudo isso dentro de campo", afirmou Lucas Lima, reforço contratado para esta temporada pelo clube.

O meia deixou o Santos após quatro temporadas e teve recepção especial no Allianz Parque. O locutor do estádio anunciou o nome dele com festa e pediu para que a torcida aplaudisse. O apelo foi correspondido, assim como a atuação dele foi à altura. O técnico Roger Machado o elogiou. "Ele atuou muito bem, se movimentou por todas as aprtes do campo, deu ritmo ao time. Pelo belo gol que fez, foi um dos destaques", comentou.

Lucas Lima demonstrou estar contente com a primeira partida pelo Palmeiras e dedicou a boa atuação aos companheiros. "Fiquei feliz pela minha movimentação. Mas ainda falta conhecer mais o time. Vamos deixar o 'eu' de lado e aproveitar para dar parabéns para a equipe toda pelo jogo que fizemos", disse. O Palmeiras volta a campo no domingo, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Estadual.