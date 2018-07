Lucas Lima comunica saída ao Santos e vai acertar com o Palmeiras

A longa negociação entre o meia Lucas Lima e Palmeiras está cada vez mais perto do fim. Nesta quarta-feira pela manhã o jogador se reuniu com a diretoria do Santos, na Vila Belmiro, para avisar que vai acertar contrato com novo clube. O vínculo deve ser por cinco temporadas e o reforço deve se apresentar ao técnico Roger Machado em janeiro, durante a pré-temporada.

Lucas Lima tem contrato em vigor com o Santos até dezembro. As tentativas para renovar não evoluíram e na última semana a diretoria do clube determinou que o jogador passasse a treinar separadamente dos demais companheiros. Nesta quarta o meia se apresentou ao presidente Modesto Roma Junior em uma reunião e formalizou aos dirigentes que recebeu contato do Palmeiras.

"Já está tudo certo. Será um contrato por cinco anos e em breve o Palmeiras vai anunciar", afirmou o empresário André Cury, um dos agentes responsáveis pela negociação. Quem também cuida da transferência é o pai de Neymar, que veio da França no último fim de semana justamente para cuidar da finalização do acordo. Os empresários se reuniram com a diretoria do Palmeiras na última segunda-feira e depois foram ao Allianz Parque acompanhar a partida entre o time alviverde e o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira, o novo técnico do Palmeiras, Roger Machado, falou durante a entrevista coletiva de apresentação sobre a expectativa de contar com Lucas Lima no elenco. "Ele é um jogador diferente. Seus números mostram isso. Os reforços que vamos contratar vêm com intuito de aumentar a qualidade do nosso elenco. Por consequência, aumenta a qualidade do treino, a competitividade, e isso vai para o campo. Faz com que tenhamos time forte, com empenho de vencer", disse.

Além de estar perto de oficializar Lucas Lima, o Palmeiras já trouxe o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. O clube também deve fechar com o goleiro Weverton, do Atlético-PR.