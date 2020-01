Lucas Lima conquista confiança de Luxemburgo e soluciona 'rodízio' de meias no Palmeiras

Os três primeiros jogos do Palmeiras na temporada 2020 indicaram que o time começa a resolver um problema que tanto marcou o ano passado. O meia Lucas Lima mostrou atuações seguras, marcou dois gols e dispara na frente dos concorrentes para se firmar como armador titular, função que mudou bastante de dono ao longo de 2019 e foi um dos pontos fracos da equipe.

Agora com dois anos completos de Palmeiras, Lucas Lima ganhou atenção especial do técnico Vanderlei Luxemburgo nos trabalhos de pré-temporada. Os gols contra o New York City e Ituano, na última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, fizeram o treinador elogiar bastante o meia. "Eu não me preocupo com a parte técnica do Lucas Lima. Eu preciso que as pessoas vejam ele participativo no campo, sendo intenso. Esse é o Lucas Lima que quero ver. Quando ele tiver que usar o talento, vai usar, mas precisa participar", afirmou Luxemburgo.

O início positivo faz Lucas Lima já ter marcado mais gols do que em 2019, quando anotou somente uma vez, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada passada o jogador perdeu espaço no elenco, tanto é que em 43 partidas disputadas na última temporada, em praticamente metade deles (21 encontros) ele só entrou no jogo como substituto.

A posição de armador, aliás, mudou muito de dono no Palmeiras. Apenas em 2019, jogadores como Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Raphael Veiga foram testados. Os treinadores Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes observaram diferentes formações, sem ter encontrado alguém que conseguisse se firmar no time. Até mesmo o próprio atacante Dudu chegou a ser posicionado nesse papel em algumas ocasiões.

Os outros possíveis concorrentes de Lucas Lima começaram o ano em situações diferentes. Veiga tem atuado como titular na ponta, posição que deve ter como futuro dono Rony, do Athletico-PR. Zé Rafael iniciou como reserva, mas entrou bem e fez gol contra o Ituano. Scarpa deve voltar ao time aos poucos após ter uma negociação fracassada com o Almería, da Espanha, e ser poupado dos compromissos para cuidar da possível transferência.

Com o início positivo de ano, Luxemburgo sinalizou que confia em Lucas Lima e não pensa em fazer rodízio na posição para contemplar os outros meias do elenco. "Eu não vou fazer rodízio. Prefiro colocar um craque com 30% do ideal, do que colocar o outro que não vai resolver o problema. Com 30% ele vai colocar a bola para dentro quando precisar. Eu penso em ganhar jogo. Para isso, tenho que ter os melhores", explicou.