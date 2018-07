Lucas Lima dança no vestiário antes da semifinal. Veja o vídeo

Antes da semifinal contra o Palmeiras, os jogadores do Santos estavam descontraídos e tranquilos, brincando e até dançando. Os bastidores da decisão de domingo, na qual o Santos conquistou a vaga na final do Campeonato Paulista, foram revelados em vídeo divulgado pelo próprio clube, na SantosTV, nesta terça-feira.

O meia Lucas Lima dançou diante das câmeras e o atacante Paulinho fez uma previsão que acabou se confirmando: os gols de Gabriel na partida, que acabou empatada por 2 a 2 no tempo normal. O vídeo também mostra momentos descontração, como um bate-bola descontraído entre Elano e o mesmo Lucas Lima.

O atacante Ricardo Oliveira mostrou confiança na vitória. “Não vamos ganhar nos 20 primeiros minutos. Não vamos. Vamos fazer nossa pressão, mas temos de fortes na inteligência. Se a gente não ganhar nos 90 minutos, vamos ganhar nos pênaltis”, disse o atacante Ricardo Oliveira.

Com a classificação, o Santos chegou a sua oitava final seguida do Campeonato Paulista. A Federação Paulista confirmou que os jogos da decisão serão realizados em Osasco, no próximo domingo, e na Vila Belmiro, no dia 8 de maio.