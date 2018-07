Lucas Lima desfalcará Santos por ao menos 2 jogos e deverá ser cortado da seleção

O meia Lucas Lima, do Santos, foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita após exames realizados nesta segunda-feira e está vetado pelo departamento médico do clube para os compromissos diante do Sporting Cristal, do Peru, nesta terça, às 21h45, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores, e diante do Cruzeiro, no domingo, também em casa, pelo Brasileirão.

Os médicos do clube irão analisar a evolução do tratamento do atleta durante esta semana e somente depois deverão divulgar um prazo estimado para o retorno dele aos gramados.

Desta forma, Lucas Lima também deverá ser cortado da seleção brasileira. O jogador havia sido convocado pelo técnico Tite na última sexta-feira para os dois amistosos que o Brasil fará diante de Argentina e Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho, ambos em Melbourne.

Embora a apresentação dos jogadores ao técnico Tite em solo australiano esteja marcada para apenas daqui duas semanas, no dia 5 de junho, o meio-campista teria pouco tempo para se recuperar e atuar em boas condições físicas. E como estas partidas são amistosas e consequentemente sem maiores consequências para a seleção, o treinador e sua comissão deverão evitar a exposição do atleta a qualquer risco.

Caso realmente seja cortado da seleção, Lucas Lima poderá ter chance de enfrentar o Palmeiras no clássico do próximo dia 14 de junho, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão, da qual estaria fora se estivesse a serviço do time nacional.

Lucas Lima saiu lesionado do campo aos quatro minutos do primeiro tempo da partida diante do Coritiba, no último sábado, na Vila Belmiro, onde o Santos venceu por 1 a 0, com um gol do zagueiro David Braz.

O técnico Dorival Júnior terá de avaliar algumas opções de substituição do meia para os próximos jogos. O colombiano Vladimir Hernández, Jean Mota ou Rafael Longuine são nomes que podem surgir na vaga de Lucas Lima nesta terça diante do Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.