Lucas Lima destaca apoio do elenco santista a Oswaldo de Oliveira

SANTOS - "Não dá mais para aguentar o Oswaldo de Oliveira", chegou a dizer o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Carlos Henrique da Fonseca Filho, durante reunião na noite de segunda-feira. Mas, diante da pressão crescente sobre o treinador, o meia Lucas Lima garantiu na tarde desta terça que o elenco santista dá apoio total a Oswaldo de Oliveira.

"O Oswaldo é um ótimo treinador, está fazendo um grande trabalho e estamos juntos com ele", avisou Lucas Lima, durante entrevista coletiva no CT Rei Pelé, ao comentar sobre a pressão que o técnico santista vem sofrendo recentemente no cargo. "O grupo pensa todo igual a mim, estamos todos fechados com o Oswaldo pelo treinador que é, ele sabe muito", completou.

Para amenizar o clima, Lucas Lima aposta numa vitória sobre o Goiás, nesta quinta-feira, em Goiânia, pela sexta rodada do Brasileirão. "Não podemos perder, temos que conseguir o resultado positivo", avisou o meia, que tem sido titular nos últimos jogos. "Pressão sempre vai ter, por ser um time grande. Tem que vencer, independente de quem enfrentar."

"Fico muito feliz pela sequência que o professor tem me dado, mas não me vejo como titular absoluto do time. Entro para fazer o meu melhor, para matar um leão por jogo. Entro para provar que posso ser titular sempre", contou Lucas Lima. "Tenho que provar a cada jogo que tenho condições de ser titular. Futebol é assim, se não outro te atropela. Não vou me acomodar."