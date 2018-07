Lucas Lima não vê problema em continuar no Santos

Sempre especulado em clubes europeus, o meia Lucas Lima, do Santos, afirmou nesta segunda-feira que não tem tanta pressa para deixar o time da Vila Belmiro. No dia seguinte à atuação decisiva na vitória por 3 a 0 no clássico com o São Paulo, o jogador explicou que pensa em permanecer na equipe até o fim do contrato, em dezembro do próximo ano.

"Eu tenho o desejo de sair, sim, mas se não acontecer, eu fico até o fim do meu contrato. Sem dúvida, vai ser o melhor para mim, porque saio livre. No futebol, tudo pode acontecer, mas é uma possibilidade, sim, porque eu vou ganhar muito mais se ficar até o fim", comentou o meia, autor do gol que fechou a vitória no clássico pelo Campeonato Brasileiro.

Lucas Lima explicou que um ponto positivo de continuar no Santos é de poder disputar mais títulos pela equipe, embora tenha recebido propostas do Napoli, Porto e Hebei Fortune, da China. O técnico Dorival Junior se preocupa com a indefinição e questionou o meia sobre a possibilidade de saída. "No começo do ano ele me perguntou se eu sairia e eu dei minha palavra de que ficaria. Se aparecer algo, vou falar com ele. Tenho um carinho muito grande pelo treinador", comentou.

O clube vai poder contar com a estreia do colombiano Jonathan Copete na quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O nome do atacante ex-Atlético Nacional apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. Outro reforço recém-contratado, o meia argentino Emiliano Vecchio, ainda aguarda a liberação de documentos para poder estrear.