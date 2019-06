Lucas Lima diz que 'evoluiu muito na marcação' no Palmeiras

O meia Lucas Lima está satisfeito com sua evolução no Palmeiras. Ele acredita que melhorou na parte defensiva sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.

"Evoluí muito na marcação, em jogar sem a bola. Nos meus clubes anteriores, eu jogava muito mais com a bola. A bola passava muito mais por mim, o estilo de jogo era totalmente diferente. Nosso time é mais agudo, de mais velocidade", afirmou Lucas Lima, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"Muitos se cobram por assistências e gols, mas tenho meus números particulares. De quanto eu corro, quanto eu desarmo, me dedico. Esses meus números cresceram. Vou continuar trabalhando que, na hora certa, os gols e as assistências vão sair. O importante é o Palmeiras continuar ganhando", acrescentou.

O elenco do Palmeiras voltou aos trabalhos na última segunda-feira, e Lucas Lima ressaltou que os jogadores não podem relaxar. A equipe lidera o Brasileirão e ainda está nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Já acabou a mamata, voltamos com tudo. Voltamos muito focados, treinando forte. O professor já vem falando das decisões que já vamos ter de cara. Não podemos relaxar nem um minuto, independentemente do que fizemos nesse primeiro turno no Brasileirão. Deixar para trás. Valorizar, o caminho é esse, mas ficou para trás. A partir de agora, é outro campeonato. Todo mundo vai querer vencer, tirar uma casquinha da gente", disse.

O próximo jogo oficial do Palmeiras será no dia 10 de julho, contra o Internacional, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Até lá, a equipe alviverde fará amistosos contra Guarani, Operário-PR e Oeste.